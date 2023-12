Visnadi: «Cuadrado? Tutti sapevano! Buchanan, pensiero Inter»

Visnadi è molto negativo sull’operazione Cuadrado-Inter, a cinque mesi dall’ufficialità e con la necessità di prendere un sostituto visto l’infortunio. Che sarà – con molta probabilità – Buchanan del Club Brugge.

CAMBIO IN FASCIA – Ospite a Microfono Aperto di questo pomeriggio su Radio Sportiva, Gianni Visnadi boccia Juan Guillermo Cuadrado all’Inter. Questo pur non conoscendo alla perfezione Tajon Buchanan, suo probabile sostituto a gennaio: «Onestamente devo dire che l’ho visto giocare l’anno scorso ai Mondiali. Il Canada l’avevo guardato, questo giocatore mi aveva colpito però il campionato belga non lo seguo. Probabilmente è un giocatore che può far bene, però non ho un’idea personale molto approfondita. Buchanan mi aveva colpito l’anno scorso, nel senso che l’avevo notato in quelle partite, però ai Mondiali ci sono i riflettori e non ti aspetti nulla dal Canada. Se lo prendono evidentemente qualcosa pensano che gli possa dare. Di sicuro Cuadrado sapevano tutti che non avrebbe dato niente: se avesse avuto ancora margini per giocare nel grande calcio la Juventus gli avrebbe rinnovato il contratto. Perché all’Inter guadagna meno rispetto a quanto guadagnava alla Juventus».