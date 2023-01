Visnadi critico: «Skriniar? I tifosi non dovrebbero implorare che rimanga!»

Visnadi si è scagliato contro la tifoseria dell’Inter, che si è schierata per la permanenza di Skriniar con vari striscioni e cori. Il giornalista a Radio Radio non ne capisce il senso

NON LO CONDIVIDO − I tifosi dell’Inter, e nello specifico la Curva Nord, si è schierata a favore di una permanenza di Skriniar. Gianni Visnadi non l’accetta: «Tra tutte le cose, quello che meno capisco è l’atteggiamento dei tifosi dell’Inter. I tifosi che si sono messi in ginocchio ad implorare Milan Skriniar che al momento detiene la fascia da capitano della propria squadra, che al contempo gli sta offrendo un rinnovo ricco, questa posizione non la condivido. Credo che dovrebbero pretendere che uno faccia il capitano della propria squadra e non implorare che lui rimanga».