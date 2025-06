Visnadi sicuro: «Chivu quarta scelta dell’Inter! Pio Esposito meglio di Bonny»

Gianni Visnadi si è espresso a proposito della scelta dell’Inter di puntare su Cristian Chivu per la propria panchina. Poi un commento sull’interesse dei nerazzurri per Ange-Yoan Bonny.

IL RAGIONAMENTO – Gianni Visnadi si è così pronunciato a Radio Sportiva in merito all’approdo di Cristian Chivu all’Inter: «Non è vero che chiunque sapeva che Inzaghi se ne sarebbe andato. Penso che lui stesso abbia deciso dopo la finale di Monaco. Quindi, l’Inter si è fatta trovare impreparata, sì, ma non tutto può essere giudicato in base al tifo. Io ho più volte sottolineato che Chivu è la terza/quarta scelta dei nerazzurri. La prima era Inzaghi, la seconda Fabregas e la terza Vieira, che poi è finito nel dimenticatoio. Chivu è un tecnico ‘Made in Inter’, ma con 13 partite in Serie A. Ora facciamolo lavorare e vediamo cosa farà. Quello che bisognerà vedere è come la squadra sarà rinfrescata».

Visnadi sul mercato dell’Inter di Chivu: i dubbi su Bonny

L’IDEA – Visnadi ha poi proseguito: «Per me, la squadra dovrebbe essere rivoluzionata. E la prima mossa di mercato, con l’arrivo di Bonny, a me convince 0. Non dico che non mi piaccia il francese, è che non condivido la scelta. L’Inter ha in squadra un giocatore che ha 2 anni in meno e che, per me, è già più forte di Bonny. Sto parlando di Pio Esposito, che per me dovrebbe fare il terzo attaccante. Poi completerei il reparto con Sebastiano, che ha segnato più gol all’Empoli di quanti non ne abbia fatti Bonny al Parma».