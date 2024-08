Visnadi: «Chiesa out? Scelta legittima della Juventus. Ma avrei scelto altra modalità»

Gianni Visnadi si è espresso sulla decisione della Juventus di non puntare su Federico Chiesa a partire dalla prossima stagione. Dal suo punto di vista, si tratta di una scelta legittima nella sostanza ma sbagliata nella forma.

LA SITUAZIONE – Federico Chiesa è destinato a separarsi dalla Juventus in questa finestra estiva di calciomercato. Il calciatore italiano rappresenta la grande incognita del mercato dei bianconeri, che da un lato hanno deciso di non puntare su di lui per il futuro e dall’altro non riescono a trovare una squadra in grado di soddisfare le pretese del toscano in termini di prestigio e competizioni da poter disputare nella prossima annata. L’Inter non ha intenzione di investire su di lui in questa sessione di mercato, immaginando di poter affondare il colpo per il classe 1997 soltanto nell’eventualità che diventi un parametro zero.

Chiesa fuori dal progetto: il commento di Visnadi sulla forma in cui è avvenuto il “no definitivo” della Juventus

IL GIUDIZIO – A proposito della decisione della Juventus di non contare su Chiesa per la prossima annata, comunicata a chiare lettere da Thiago Motta al termine dell’incontro concluso per 2-2 con il Brest, il giornalista Gianni Visnadi si è espresso in questi termini a Radio Sportiva: «Ritengo legittima la scelta della Juventus di cedere Chiesa in estate. Quello su cui non mi trovo d’accordo con la società bianconera è il modo in cui si è comunicata questa decisione. Ad ogni modo, dovremo attendere le prossime settimane per sapere di più sulla vicenda».