Visnadi bacchetta: «Bisseck vale più di Leoni. Carboni? Altro che politica dei giovani»

Visnadi parla dell’idea dell’Inter di sostituire Bisseck con Leoni. E allo stesso tempo, parlando di Carboni, critica il club.

CARBONI – Ecco l’intervento di Gianni Visnadi, su Radio Radio Mattino Sport e News, sull’operazione che vorrebbe l’argentino dall’Inter al Genoa in prestito: «Si dicono delle cose, si lavora per slogan e poi si fa quello che viene comodo fare. Parlano da mesi della politica dei giovani e la politica dei giovani prevede che Valentin Carboni me lo tengo e lo valorizzo io. Non lo mando in un altro club dove può perdere un anno, in un altro club che può non farlo giocare».

BISSECK-LEONI – Sempre Visnadi sull’eventuale switch in difesa: «Quella di Leoni per Bisseck non facciamola passare per un’operazione tecnica, bensì per un’operazione finanziaria. Benvenuti nel mondo dei fondi. Non so se a fine carriera, se avrà fatto una carriera migliore Bisseck o Leoni, ma oggi Bisseck vale più di Leoni. L’Inter sta cercando di vendere Bisseck per 40 milioni di euro, mentre lo ha pagato 12 milioni. Questa si chiama plusvalenza. L’Inter, Leoni, non lo prenderà mai per 40 milioni. Troveranno chissà quale formula, ci sarà il prestito con obbligo, ci sarà quello o quell’altro. Ma è la politica dei giovani non improntata per far crescere i giovani ma per far soldi con i giovani».