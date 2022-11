Visnadi: «Barella-Mané? Era rigore ma capisco l’arbitro! Menomale che…»

Episodio da moviola durante Bayern Monaco-Inter con un rigore non assegnato ai nerazzurri per fallo di mani di Mané sul tiro di Barella. Le parole di Visnadi

RIGORE − Gianni Visnadi, in collegamento su Radio Sportiva, si è espresso sul mancato penalty dato ai nerazzurri all’Allianz Arena: «Io l’avrei dato il rigore ma capisco perché non l’abbia dato. Non sono l’arbitro e soprattutto non dirigo una partita. Nessuno ha notato che sulla traiettoria del tiro di Barella si vede come dietro Mané ci sia anche de Vrij che prova a proteggersi pure. È una cosa istintiva ma menomale che la partita era soltanto un amichevole di lusso. Perché se era partita vera, i giocatori dell’Inter non l’avrebbero incassato con la calma e la classe come hanno fatto ieri. Non si può accettare facilmente un rigore non dato così».