Visnadi attacca: «Inzaghi? Arabi irrispettosi contro lui e l’Inter»

Visnadi attacca il modus operandi degli arabi e della dirigenza dell’Al-Hilal. Il giornalista si esprime in questo modo sul futuro di Simone Inzaghi all’Inter. Ecco le sue parole.

COMPORTAMENTO NON RISPETTOSO – Su Radio Radio Mattino Sport e News, si discute del futuro di Simone Inzaghi. A parlare a tal proposito è Gianni Visnadi. Il giornalista si scaglia contro l’Al-Hilal per i modi con cui sta cercando il tecnico dell’Inter, in una settimana peraltro così importante come quella che porta ad una finale di Champions League. Ecco il suo intervento: «La situazione dell’Inter è ai limiti del paradosso: non aveva bisogno di questa rogna questa settimana e anche il comportamento degli arabi deve far riflettere. Va bene i soldi, ma sono stati loro a far uscire questa notizia. Se non vuoi avere rispetto per l’Inter, almeno lo dovevi avere per il professionista Simone Inzaghi, che non aveva bisogno di queste pressioni durante la settimana che porta alla finale di Champions League». Mancano esattamente quattro giorni alla seconda finale degli ultimi tre anni per la Beneamata. Contro il Psg, i nerazzurri e lo stesso Inzaghi si giocano tutto. Sabato 31 maggio la sfida al Psg, che ha già vinto due titoli in questa stagione.