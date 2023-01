Visnadi: «Anti Napoli? Problema Inter, continuità! Derby febbraio cruciale»

La lotta Scudetto rimane ovviamente un tema caldo, con Inter e Milan individuate da Visnadi come le uniche in grado di poter dare del filo da torcere al Napoli

FILO DA TORCERE − In collegamento su Radio Sportiva, Gianni Visnadi si è espresso così sulle due milanesi: «Napoli macchina? L’Inter ha sei punti in meno dell’anno scorso e sono tanti. Nonostante lo scontro diretto vinto a San Siro, la distanza rimane comunque ampia. Anche il Milan sta facendo peggio dell’anno scorso e non solo per il punto in meno. I rossoneri lo scorso anno a questo punto del campionato erano a meno quattro dall’Inter, oggi sono a nove punti dal Napoli. Il problema dell’Inter è la continuità, abbiamo visto fare una grande partita ieri e contro il Napoli e poi male contro Monza e Verona. Penso che in questo momento, l’Inter e il Milan abbiano teoricamente le stesse chance di agganciare il Napoli, ma non sono tante perché il Napoli corre e va forte. I nerazzurri hanno partite più semplici nell’immediato e poi a febbraio ci sarà il derby. Li si capirà chi può dare del filo da torcere al Napoli».