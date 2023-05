Visnadi: «Con Leao Milan favorito, senza vedo molto più l’Inter»

Ci si prepara al grandissimo appuntamento di domani, Milan-Inter. Semifinale d’andata di Champions. La presenza di Leao è in dubbio, ne parla Visnadi

DIFFERENZA − In collegamento su Radio Sportiva, Gianni Visnadi dice la sua sulla presenza o meno del portoghese: «Leao non sarà della partita, se invece dovesse farcela vorrebbe dire che non aveva nessun problema. Perché se hai quel tipo di problema, ovvero l’elongazione muscolare, non puoi recuperare in soli tre giorni. Rafael Leao sposta le partite. Fino a sabato con lui in campo, pensavo che il Milan fosse favorito, ma adesso non più. Senza il portoghese c’è molta più Inter che Milan».