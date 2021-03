Virdis: Â«Milan perde lo scudetto per gli infortunati! Inter ad alti ritmiÂ»

Virdis: «Milan perde lo scudetto per gli infortunati! Inter ad alti ritmi»

Condividi questo articolo

Zlatan Ibrahimovic – Milan (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images/OneFootball)

Virdis, ex attaccante del Milan, intervenuto sulle frequenze di “Radio Anch’io Sport” ha detto la sua in merito alla lotta scudetto tra Inter, Milan e Juventus.

PER GLI INFORTUNATI – Virdis inizia il suo intervento parlando subito dei rossoneri e la lotta scudetto con l’Inter: «Il Milan perde lo scudetto in casa? Lo stiamo perdendo con il numero di infortuni. Zlatan Ibrahimovic è stato fondamentale in questa cavalcata nella prima parte di campionato. In Europa League si è difesa bene ma ieri ha patito la grande tecnica del Napoli. Giocare di giovedì inoltre non è semplice, ci vorrebbe un giorno in più».

LOTTA SCUDETTO – Virdis parla in particolare dell’Inter, facendo riferimento alla Juventus: «L’Inter sta viaggiando ad alti ritmi, solo loro possono perdere lo scudetto. La Juventus sta andando ma è lontano. Dovesse vincere il recupero di Napoli va a sette punti, speriamo resti tutto aperto».