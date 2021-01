Viola: «Con l’Inter rischi anche se sei concentrato, serve qualcosa in più»

Viola – centrocampista del Benevento -, ospite di “Ottogol” su Otto Channel, parla del prossimo impegno in casa dell’Inter. La pesante sconfitta casalinga dell’andata dev’essere dimenticata

PARTITA DIFFICILISSIMA – In casa Benevento si pensa già all’Inter – che prima dovrà giocare contro il Milan in Coppa Itala – come spiegato da Nicolas Viola: «Io sto guardando i video dell’Inter. Penso che preparare una partita in una settimana sia difficilissimo. A volte devi prepararla in due giorni cancellando tutto quello che è successo nella partita precedente. Sono sicuro che chi la vive dall’interno pensa partita per partita. Sicuramente il girone di andata ci ha dato maggiore consapevolezza. Abbiamo affrontato l’Inter nelle prime partite ed era un Benevento diverso. Però l’Inter è sempre l’Inter. Sono squadre con cui, se non stai concentrato, anzi forse anche se rimani concentrato, rischi di perderla. Quindi bisogna dare qualcosa in più». Questo il pensiero di Viola, che ricorda bene le difficoltà dell’andata.