Vincolo San Siro, lo stop a Sgarbi arriva da La Russa – TS

Il tema stadio continua a essere molto dibattuto. La causa portata avanti da Vittorio Sgarbi riguarda la presenza di un vincolo culturale che impedirebbe l’abbattimento di San Siro.

STOP – Il Presidente del Senato Ignazio La Russa ha messo un freno a Vittorio Sgarbi riguardo alla delega per il vincolo culturale di San Siro. La Russa ha affermato che Sgarbi non ha alcuna delega, confermando la volontà del governo di non porre alcun vincolo. Il comune di Milano attende una posizione ufficiale da parte del governo che certifichi la linea da adottare aldilà delle differenze dialettiche interne alla maggioranza.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini