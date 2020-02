VIllaverde (GM Getafe): “Inter molto forte, noi ci batteremo”

L’urna di Nyon ha sorteggiato il Getafe come avversario dell’Inter negli ottavi di finale di Europa League. Il General Manager del Getafe Clemente Villaverde ha parlato ai microfoni di Sky Sport

PRIMA CONTRO L’INTER – Villaverde sottolinea come quella contro l’Inter sarà una sfida inedita: «Per me è la prima volta contro un’italiana, ho affrontato Roma, Juventus, Fiorentina. Quasi tutte, ma mai l’Inter. L’Inter è una squadra molto forte, è una delle squadre più importanti d’Europa e lo ha dimostrato in questa stagione dove sta facendo molto bene in campionato dove sta lottando per diventare campione d’Italia».

CHE GETAFE GIOCHERA’ – Villaverde sottolinea le qualità della sua squadra: «Sicuramente l’Inter troverà una squadra che sta lottando per qualificarsi in Champions, che lotta fino alla fine. Alla base di tutto ci sono lavoro e umiltà di tutta la squadra»

UNA GRANDE SFIDA – Villaverde è sicuro che il Getafe darà tutto contro i nerazzurri: «Tutte le partite sono difficili e dure, noi siamo una squadra che ha un modo particolare di giocare che non dà mai per perso il pallone. Io conosco bene l’Inter, la rosa che ha, è molto difficile. Ci metteranno molto in difficoltà ma anche noi avremo qualcosa da dire in questo confronto, ci batteremo».