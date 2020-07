Villaverde (DG Getafe): “Europa League, prima passiamo con l’Inter! Poi…”

Villaverde ha commentato, ai microfoni dell’UEFA, il sorteggio del tabellone di Europa League (vedi articolo). Il direttore generale del Getafe, avversario dell’Inter agli ottavi di finale, predica concentrazione sulla sfida contro i nerazzurri

TESTA ALLA PRIMA – Di seguito le parole di Clemente Villaverde con riferimento al tabellone di Europa League: «Sul sorteggio io credo che per prima cosa dobbiamo passare il turno contro l’Inter. Dopo vedremo. Credo che tutte le squadre in questa competizione abbiano i propri meriti. Qualsiasi tipo di sorteggio che capiti sarà difficile. Però la cosa più importante è passare la prima eliminatoria per poi parlare delle seguenti».