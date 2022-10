Viktoria Plzen, stop in campionato per gli avversari europei dell’Inter

Così come l’Inter si ferma in campionato contro la Roma, anche il Viktoria Plzen – una delle avversarie del girone di Champions League – ha uno stop. Pareggio per i cechi, in trasferta contro i Bohemians quarti in classifica.

STOP – Dopo una lunga serie di vittorie, si ferma il Viktoria Plzen nel campionato ceco. La squadra, avversaria dell’Inter nel girone C della UEFA Champions League, raccoglie solo un punto dalla sfida in trasferta contro i Bohemians quarti in classifica: un 1-1 che ha visto, per i rivali dei nerazzurri, il gol di Mosquera.