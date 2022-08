Viktoria Plzen, Havel: «Champions League, non vedo l’ora! Ricompensa»

Milan Havel, difensore del Viktoria Plzen, ha parlato della Champions League che vede la squadra ceca in gruppo con Bayern Monaco, Barcellona e Inter.

GRUPPO – Queste le parole di Milan Havel, difensore del Viktoria Plzen, sulla Champions League che vede la squadra ceca in gruppo con Bayern Monaco, Barcellona e Inter. «Non vedo l’ora di giocarlo – si legge su fcviktoria.cz – . Lo abbiamo sognato ed eccolo qui. Abbiamo un grande gruppo, che ovviamente tutti volevamo. Sono molto contento per il club e per la squadra che se lo è meritato. Siamo un grande gruppo e questa è una ricompensa per noi».

Fonte: fcviktoria.cz