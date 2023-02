Vieri: «Tre punte Inter? Inzaghi doveva metterle prima! Con me entrava Recoba»

L’Inter ha perso anche a Bologna, Vieri ha parlato della partita in collegamento con la Bobo TV. Nel paragone con Rafael Leao, l’ex calciatore esalta Lautaro Martinez. Poi lunga analisi sulle scelte di Inzaghi.



NEGATIVO – L’Inter perde ancora in campionato. Contro il Bologna è arrivata la settima sconfitta in Serie A, Christian Vieri ne parla alla Bobo TV, aggiungendo qualcosa anche su Lautaro Martinez: «Lautaro Martinez ora è devastante, in campionato sta facendo bene ora. Al Mondiale non ha fatto bene, però cambia le partite quando lo vediamo giocare dal vivo. Ci ha messo qualche anno in più a crescere definitivamente. È passato dai 14-15 ai 25-26 gol a stagione, ha fatto il salto di qualità. Io oggi vedo Lautaro Martinez ed è spettacolare».

IL VALORE – Vieri si sposta sugli errori in campo: «Voglio dire una cosa, così uno capisce quanto è forte l’Inter. Per me è la squadra più forte del campionato, perché gli attaccanti e il centrocampo che ha l’Inter gli altri non ce l’hanno. Nessuno ha Edin Dzeko, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Il centrocampo dell’Inter, dove ora Marcelo Brozovic è in panchina, gli altri non ce l’hanno. La panchina gli altri non ce l’hanno, quindi mi aspetto molto di più: è una squadra incredibile l’Inter. Con tutti i problemi che possono avere, dalla Cina che ha chiuso, ma che squadra ha l’Inter! È anche più forte della Juventus, ma non può perdere tutte le partite che ha perso quest’anno».

INSPIEGABILE – Vieri prosegue: «Fa delle partite bruttissime e non mi spiego il perché, dovrebbe fare due o tre gol a partita perché sono devastanti e forti. Quest’anno troppi alti e bassi, hanno buttato via un sacco di punti: non può esserci questa differenza, con una squadra così forte. L’Inter ha due portieri, Samir Handanovic e André Onana: chi è che ce li ha? Stefan de Vrij non gioca nell’Inter e sarebbe titolare in tutte le altre squadre di Serie A. Pensate alle scelte che può fare Simone Inzaghi, con Brozovic che non riesce a entrare. Io non sto a dire che è l’allenatore, non me ne frega, ma l’Inter non può perdere tutti questi punti e non riesco a capire come mai. È troppo forte per essere così distante dal Napoli, può perdere solo contro il Milan e la Juventus».

ALLENATORE TROPPO RINUNCIATARIO – Vieri trova un errore in particolare di Inzaghi: «Tre punte? Doveva farlo già da Genova. Poi vai in conferenza stampa e dici di aver preso due ripartenze. L’Inter deve sempre giocare per vincere: se sei sullo 0-0 devi mettere il terzo attaccante e andare in area. Invece non lo fa: a me non piace quando un allenatore dice che non ha messo il terzo attaccante per aver preso due ripartenze. Quando c’ero io sullo 0-0 mettevamo Alvaro Recoba! Per me pecca nella mentalità che deve avere all’Inter».