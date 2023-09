Vieri: «Thuram non l’ho visto bene! L’Inter deve capire una cosa»

L’Inter è reduce dalla vittoria in campionato con l’Empoli e ancora prima dall’1-1 in Champions League sul campo della Real Sociedad. Vieri, intervenuto alla Bobo TV, giustifica la prestazione contro gli spagnoli mentre mette in guardia i nerazzurri sui rischi di non chiudere le partite come al Castellani

PRESTAZIONE COMPRENSIBILE – L’Inter contro la Real Sociedad ha sofferto molto, ma secondo Christian Vieri ci sta: «Posso capire la partita con la Real Sociedad perché dopo il derby ci sta che mentalmente sei un po’ scarico, quindi capisco la partita non bella che hanno fatto. Dopo un 5-1 in un derby dove hai fatto una partita stratosferica e che ha visto tutto il mondo ci sta».

RISCHI – Vieri parla poi della sfida contro l’Empoli, mettendo in guardia l’Inter: «A Empoli l’ho vista: devi chiudere le partite altrimenti rischi il pareggio con un episodio, ma hanno dominato tutta la partita e potevano fare più gol. Thuram non l’ho visto benissimo ma ci sta. Sono partite che l’Inter non può perdere ma deve capire che bisogna chiuderle perché rischi di buttar via punti importanti. L’Inter è più forte e può vincere con tutti ogni domenica».