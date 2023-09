Vieri: «Thuram ha fatto dimenticare Lukaku! Inter super squadra»

Le prestazioni di Thuram nelle prime quattro partite ufficiali con l’Inter stanno convincendo in molti, fra cui uno che di attaccanti se ne intende come Vieri. Per lui, addirittura, Lukaku non è più ormai un rimpianto.

AL MEGLIO – Dalla Bobo TV, Christian Vieri esalta la capolista: «L’Inter secondo me è troppo più forte. Fanno gol tutti, ci sono i centrocampisti che entrano in area e ha preso Davide Frattesi. Ora il centrocampo dell’Inter per me è il più forte che c’è in Europa: non ho dubbi, nessuno è più forte. E a centrocampo si vincono le partite. Seconda cosa: Marcus Thuram ha fatto dimenticare Romelu Lukaku. È già finito, Lukaku non ha mai giocato nell’Inter. Io sono andato con la Fiorentina, volevo vedere Thuram dal vivo. Cos’ho detto? Che è forte forte. Gioca veloce, va in profondità, ha già fatto due gol e per me ne farà sedici-diciassette. Ha già fatto dimenticare Lukaku in quattro partite, nessuno lo rimpiange più. L’Inter ha una super super squadra, dal portiere fino al centravanti: in tutti i reparti. Ha più giocatori per ogni ruolo e sono fortissimi, gioca bene ed è solida. Ha strameritato di vincere il derby, Lautaro Martinez devastante ma sono tutti forti forti e completi. Secondo me l’Inter lotta per vincere lo scudetto e la Champions League anche quest’anno».