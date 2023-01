Vieri: «Skriniar? L’Inter non doveva arrivare all’ultimo! Ora impazzisci»

Vieri vede un errore di strategia da parte dell’Inter nella vicenda della trattativa con Skriniar per il rinnovo di contratto. L’ex attaccante, alla Bobo TV, contesta come si sia atteso troppo per una risposta a oggi nemmeno arrivata.

SÌ O NO – Christian Vieri si esprime sulla gestione del caso Milan Skriniar: «Io avrei fatto questo. Non lo so se va via o no, ma a giugno scorso l’avrei venduto: l’Inter non può perdere un giocatore a zero, perché ha bisogno di cinquanta o sessanta milioni. A quello che poteva prendere doveva venderlo. Intanto non doveva andare in scadenza, quindi doveva chiedere a Skriniar se voleva rimanere all’Inter ancora cinque o sei anni. Con un “no” dovevano separarsi, per non perderlo a zero: l’Inter ha bisogno di questi cinquanta-sessanta milioni per fare mercato e prendere un difensore giovane. Non devi arrivare all’ultimo anno, altrimenti impazzisci! C’è da esaurirsi: ogni giorno parlano di mercato».