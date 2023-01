Vieri: «Skriniar andava venduto prima, i calciatori fanno il loro interesse»

Christian Vieri ha criticato con la BoboTV su Twitch la linea presa in passato dall’Inter nei confronti di Milan Skriniar. L’ex calciatore ha parlato così della situazione del difensore e del club nerazzurro.

SCELTE – Christian Vieri ha criticato aspramente la dirigenza dell’Inter per il caso Milan Skriniar. L’ex nerazzurro ha detto con la sua BoboTV su Twitch: «Perché l’Inter ha tenuto Milan Skriniar? Lo dovevi vendere prima, è normale che i calciatori facciano il loro interesse. Con questa situazione economica la linea da prendere era un’altra, è stato un grande errore della società questo. Se l’allenatore chiede di trattenere il difensore, non lo devi ascoltare. Devi piuttosto cercare giovani per sostituire Skriniar, guardare al futuro».