Vieri: «Scudetto? Meritano sia Inter sia Milan. Inzaghi, giovane e bravo»

L’Inter ha vinto due trofei quest’anno, la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia mercoledì. Ora c’è da puntare allo scudetto e su questa corsa si è espresso anche Bobo Vieri nel suo 1vs1 su Dazn.

TEMI – L’Inter ha due giornate per provare a vincere lo scudetto. Christian Vieri, intervistato da Dazn nel format 1vs1, dice la sua. «Campionato spettacolare quest’anno. Tutti gli altri campioanti sono finiti un mese e mezzo fa, questo è spettacolare. A due giornate ancora non si sa chi vince. Chi merita di più? Io dico una cosa: lo merita il Milan e l’Inter, entrambi. Sono lì entrambe e tutte le domeniche vanno in battaglia. Per noi italiani è meraviglioso. Atalanta a San Siro? Per me può battere chiunque in Italia, il Milan se vince domenica fa un grande passo in avanti. E la grandissima delusione è la Juventus perché non può arrivare quarta. A Napoli c’è tanta pressione e i giocatori l’hanno sentita. Quando sei obbligato a vincere cambia tutto. A metà anno ero sicuro che fino all’ultima partita sarebbe stato lì, però il calcio è questo. Alla fine il campo verde non mente mai. Inzaghi? Ha fatto bene alla Lazio, quest’anno ha vinto due trofei e si sta giocando il campionato, ottimo in Champions League. E’ un giovane molto bravo. Scamacca è molto molto bravo, un buon centravanti, però deve far più gol, come dico anche a Raspadori. Hanno tutto, sanno giocare ma devono fare più gol. Se mi assomiglia Scamacca? Direi di no, mi rivedo più in Vlahovic. Io con Cuper andavo d’accordissimo. Ronaldo ci andava meno d’accordo, ma robetta. Cuper ci massacrava ma era una persona seria. Quello all’Inter il miglior Vieri di sempre? No, anche dalle altri parti ho sempre fatto bene».