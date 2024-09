Vieri: «Scudetto? Inter rosa più forte, 3 sfidanti! Fonseca fenomeno?»

L’Inter dopo sei derby consecutivi vinti perde contro il Milan nella prima stracittadina della stagione. Vieri, nuovo commentare di DAZN, parla della situazione creata intorno a Fonseca rivendicando un modo di fare tipicamente italiano. Di seguito il suo intervento

FOLLIA – L’Inter dopo sei derby vinti consecutivamente soccombe al Milan di Paulo Fonseca che ha meritato la vittoria, come sottolineato da Simone Inzaghi nell’immediato post partita. Christian Vieri si concentra sulla situazione creata attorno al tecnico rossonero, criticando aspramente un tipico modo di fare italiano: «Il Milan vince quindi Fonseca è un fenomeno? Se perdeva lo mandavano via. Noi siamo arrivati al punto che alla quinta giornata era già in discussione. È possibile che dopo un mese sia già in discussione? Quindi ora vince il derby e rimane per quanto tempo? Bisogna dare tempo a un allenatore nuovo di lavorare o no? Deve avere il tempo Fonseca, mandi via Pioli e prendi lui: ma gli vorrai dare il tempo di lavorare? In Italia non si dà mai tempo».

L’Inter con chi dovrà fare i conti per lo scudetto? Vieri ha un’idea ben precisa

ANTAGONISTE – Vieri vede ancora l’Inter avanti per lo scudetto, ma individua tre antagoniste: «Se il Milan può sfilare lo scudetto all’Inter? Può starle dietro. Se tu mi chiedi: può conquistare un piazzamento in Champions League? Io ti dico di sì. L’Inter secondo me è la rosa più forte del campionato senza dubbio, però Milan, Juventus e Napoli sono lì. Poi il Napoli gioca una volta alla settimana e sappiamo cosa vuol dire avere Conte da lunedì a domenica».