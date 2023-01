Vieri sbotta: «Inter, non puoi essere a -13 dal Napoli! Dovevi vincere 4-0»

La sconfitta clamorosa dell’Inter contro l’Empoli ha fatto sbottare anche Vieri. In collegamento alla Bobo Tv, l’ex bomber non si capacita del grande distacco dal Napoli capolista

GAP ENORME − Christian Vieri sbotta dopo il KO di San Siro: «Giusto festeggiare però con la vittoria che hai fatto in Arabia dovevi vincere 4-0 contro l’Empoli. L’Inter è talmente forte che può battere le squadre anche in dieci. Bisogna giocare sempre per attaccare e fare gol. Si poteva ribaltare la partita perché c’era tempo e in panchina avevi Lukaku, Dzeko e Gosens. Non puoi essere dopo il girone di andata a 13 punti dal Napoli, non va bene! Non puoi essere a 13 punti dal Napoli, tutto l’anno con alti e bassi. Non può essere!».