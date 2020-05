Vieri: “Ripresa Serie A? Prima la salute. Tanti soldi, vedranno come fare”

Vieri ha discusso della ripresa della Serie con Antonio Cassano, nella consueta diretta Instagram serale. Mentre l’ex attaccante della Roma è sembrato molto pessimista sulla conclusione della stagione (qui le sue parole), l’ex punta dell’Inter non si sbilancia. Di seguito le sue dichiarazioni

RIPRESA, POCHE SPERANZE? – Christian Vieri esprime la sua opinione sulla possibile ripresa del calcio in Italia e il termina della stagione: «Ripresa Serie A? La prima cosa è la salute. Poi, però, devono vedere come fare per riprendere. Ci sono un sacco di soldi in ballo. Si parla di metà giugno per la ripresa, con la Champions League ad agosto. E’ difficile, ma secondo me devono provare e vedere un attimo».