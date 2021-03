Vieri ricorda Valencia-Inter: «Non toccavamo palla, ma vincevamo»

Christian Vieri ricorda le numerose sfide contro il Valencia, ai tempi dell’Inter. In particolare, l’ex bomber menziona la sfida del 21 marzo 2002. Ecco il suo aneddoto durante “BoboTV” su Twitch.

RICORDI – Christian Vieri continua a ricordarsi diversi momenti delle sue 190 partite con la maglia dell’Inter. In particolare, assieme a Nicola Ventola, Daniele Adani e Antonio Cassano, l’ex bomber si concentra sulle sfide contro il Valencia. Che l’Inter affronta tre volte nel periodo nerazzurro di Vieri. Prima nel 2001/02 agli ottavi di Coppa UEFA. Poi anche in Champions League: ai quarti nel 2002/03, e ai gironi nel 2004/05. In particolare, l’ex centravanti ricorda la sfida di ritorno del 2001/02, decisa proprio da Ventola dopo tre minuti. Ma che tutti ricordano per gli ultimi minuti, con Francisco Farinos a difendere la porta dell’Inter (vedi video). Ecco l’aneddoto: «Tutte le volte che andavamo a Valencia, in novanta minuti non toccavamo mai la palla. Però poi vincevamo sempre noi (ride, ndr). Mi ricordo quella volta, il mister diceva: “Dovete tenere la palla!” e Gigi (Di Biagio, ndr): “Ma chi la vede la palla?!”».