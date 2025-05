Vieri: «Non si può chiedere di più all’Inter. Finale tutta da godere!»

Manca davvero pochissimo al fischio d’inizio di Psg-Inter. Da Monaco di Baviera iniziano ad arrivare le prime voci nerazzurre, tra cui quella di Christian Vieri.

DUE FINALI – Christian Vieri, presente insieme ad altri grandi nerazzurri nella Fan Zone di Monaco di Baviera, interviene su Inter TV dicendo: «Sono tranquillo perché non devo giocare, quindi sto come un pascià. Sono contento di essere qui, ero anche a Istanbul quindi sto assistendo a due finali in tre anni. Non possiamo chiedere di più a questa squadra. Io è dall’inizio che dico che l’Inter sarebbe arrivata in finale di Champions League perché è una super squadra».

Le sensazioni di Vieri prima di Psg-Inter

LAVORO INCREDIBILE – Christian Vieri prosegue sulla finale di Champions League: «L’Inter ha due giocatori per ogni ruolo, la dirigenza ha fatto un lavoro incredibile e Inzaghi idem. L’Inter ha fatto un grande percorso, è una delle squadre più forti d’Europa, se non la più forte. Siamo qui, due volte in tre anni, e ci dobbiamo godere quest’avvenimento. Consiglio agli attaccanti? Nessun consiglio, devono giocare in tranquillità come hanno sempre fatto. Sono bravi, non è la prima finale che fanno. Hanno dimostrato di essere una coppia fortissima». Questo il parere dell’ex nerazzurro Vieri prima della grande sfida.