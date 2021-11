Vieri: «Mancini genio e fuoriclasse! Rapporto con lui all’Inter? A volte…»

Vieri è ospite del Social Summit Football, evento che si sta tenendo allo stadio Olimpico di Roma. L’ex attaccante parla di Roberto Mancini e del rapporto con lui ai tempi in cui lo ha avuto come allenatore all’Inter. Di seguito le due dichiarazioni

GENIO – Christian Vieri parla di Roberto Mancini, prima suo compagno alla Lazio e poi allenatore all’Inter: «Ho seguito tutta la sua carriera, poi dopo abbiamo giocato insieme alla Lazio, un sogno. Era un genio del calcio, un grande fuoriclasse. Poi faceva gol e faceva segnare, quindi era un fenomeno incredibile. Poi l’ho avuto come allenatore. Il rapporto con lui? Quando uno ha giocato con me, io poi ci divento amico. Sì mi allenava ma a volte io dicevo devo far così e lui mi diceva no fai così, ma in una maniera sempre costruttiva. Quindi ha preso questa piega qui».