Vieri: «Lukaku? Ritorno normale. Dybala solo in un caso. Inter fenomenale!»

Vieri in un’intervista rilasciata al collega Andrea Ramazzotti sul Corriere dello Sport, ha parlato della stagione appena conclusa dall’Inter, del possibile ritornod i Romelu Lukaku e anche quello di Paulo Dybala.

RITORNO – Bobo Vieri comincia parlando del possibile ritorno dell’attaccante belga: «Tifosi contro Romelu Lukaku? Credo che quando se n’è andato Lukaku ha fatto una scelta da professionista e ha scelto quello che credeva fosse il meglio per lui. Bonucci dalla Juve è andato al Milan e poi è tornato indietro. Il calcio è un lavoro: può capitare di ritornare dove si è già stati».

SU DYBALA – Vieri prosegue parlando ancora di mercato, questa volta però spostando il tema sull’ex Juventus: «Paulo Dybala all’Inter? Sì, ma solo se il suo arrivo non vuol dire rinunciare a Martinez. Altrimenti io terrei Lautaro Martinez che, nonostante la partenza di Lukaku, è reduce dalla miglior stagione della sua carriera, con 25 reti totali. Martinez mi sembra una garanzia: è giovane, da tanti anni all’Inter e io non ci rinuncerei se non per un’imposizione economica».

LA STAGIONE – Vieri tira le somme della stagione nerazzurra, considerando il lavoro di Simone Inzaghi al suo primo anno a Milano: «Voto? Confermo il 9,5 all’Inter e 10 al Milan perché ha vinto lo scudetto e ha dimostrato di essere più continuo. I nerazzurri sono stati squadra, ma hanno sbagliato una gara chiave a Bologna. Quel ko non deve portare a buttar via un anno intero, nel quale sono state conquistate una Coppa Italia, una Supercoppa e si è usciti dalla Champions battendo ad Anfield il Liverpool. Niente scudetto, ma annata comunque fenomenale per la formazione di Inzaghi che, dopo le partenze di Lukaku e Hakimi, sembrava destinata a un ruolo di secondo piano e che invece…».

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

