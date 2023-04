Vieri: «Lukaku? Prima o poi farà dieci tiri e otto gol! Inter bene»

Lukaku è tornato a fare doppietta domenica scorsa in Empoli-Inter e per Vieri è in netta crescita. Alla Bobo TV l’ex attaccante ha buone sensazioni per il finale di stagione della squadra di Inzaghi.

DA PUNTARCI – Christian Vieri è ottimista: «Io dicevo di Romelu Lukaku che sbaglia dei gol. Ma aveva occasioni: prima o poi farà dieci tiri e otto gol. Ha occasioni, le crea. La Juventus fa delle partite dove non calcia mai in porta. A Sérgio Conceiçao dicevo di mettere i cross di prima, altrimenti impazzivo. La palla di prima, subito! L’Inter la vedo bene, è in semifinale di Champions League e in finale di Coppa Italia. Pronostico Inter-Lazio? 2-0».