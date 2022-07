Vieri: «Lukaku-Lautaro Martinez coppia da 55/60 gol! Poi con Inzaghi…»

L’arrivo di Lukaku all’Inter è stato accolto positivamente anche dall’ex bomber nerazzurro Vieri. Direttamente da Jesolo per la Bobo Tv, ha commentato così la rinomata coppia con Lautaro Martinez

DEVASTANTE − Secondo Christian Vieri, Lukaku potrebbe giovare del gioco di Inzaghi: «Romelu Lukaku nell’ultimo anno al Chelsea non è stato devastante come in Italia. Ha giocato male anche perché il sistema di gioco dei Blues era diverso da quello dell’Inter. Praticamente non l’ha presa mai, era fuori dal gioco del Chelsea. In Italia è devastante, per come gioca l’Inter sarà incredibile. Lukaku potrebbe fare ancora più gol con questa Inter. La squadra di Inzaghi crea un numero incredibile di palle-gol. Con Lautaro Martinez possono fare 55-60 gol».