Vieri: «Lukaku impossibile da valutare. Milan-Inter sarà uno spettacolo!»

Christian Vieri, ex attaccante di Inter e Milan, in una lunga intervista rilasciata al collega Giorgio Coluccia questa mattina sul Corriere dello Sport, ha parlato proprio del derby di Milano che vale la Supercoppa Italiana, ma anche del momento delle due squadre considerando anche l’assenza in questi mesi di Romelu Lukaku.

PRIMO TROFEO – Christian Vieri – che nel 1998 con la Lazio ha vinto, senza giocare, la sua unica Supercoppa Italiana -, ha le idee chiare in vista del derby e sulle gerarchie delineate dal campionato: «Mi aspetto siano decisivi gli attaccanti, sono loro a dover fare gol. Anche perché tra Edin Dzeko, Lautaro Martinez, Rafael Leao, Olivier Giroud e chi può entrare a gara in corso c’è soltanto l’imbarazzo della scelta. Romelu Lukaku? Quest’anno praticamente non ha mai giocato. E mi viene difficile valutarlo o fare paragoni non avendolo quasi mai visto in campo. Nella vittoria contro il Napoli però Lukaku era ai box, ma l’Inter ha giocato ugualmente bene e questo è un buon segnale per Inzaghi. Significa che la squadra non dipende dal suo top player. In queste partite e tra squadre di questo calibro si parte alla pari. La differenza la farà chi riuscirà a stare dietro al gioco, non ai singoli. Perché nel calcio se migliori il gioco, poi è più facile vincere le partite. Comunque vada sarà uno spettacolo, un derby di Milano con lo stadio pieno e tutto il mondo a guardarci».

PASSI FALSI MILAN – Vieri si sofferma a parlare in particolare degli ultimi risultati dei rossoneri in campionato e il momento che stanno attraversando: «Stefano Pioli è un tecnico intelligente, avrà già proiettato la squadra sulle prossime sfide puntando sull’aspetto psicologico. Il gruppo è di valore, lo dimostra l’impresa che hanno fatto l’anno scorso in Serie A. Non bisogna aggrapparsi agli infortuni perché tutte le big hanno pagato dazio. Penso a Vlahovic, Lukaku, Maignan, Osimhen, Dybala e via dicendo».

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia