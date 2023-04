Vieri: «Lukaku? A Empoli non ho visto nulla, faccia 2 gol in Inter-Lazio!»

Vieri non è ancora convinto da Lukaku, nonostante la doppietta che ha aperto Empoli-Inter di domenica. Alla Bobo TV, sul suo canale Twitch, l’ex attaccante chiede al numero 90 ancora qualche altra prestazione di questo genere, magari già da domenica prossima.

ANCORA DA FARE – La strada per il pieno recupero di Romelu Lukaku è ancora molto lunga, secondo Christian Vieri: «Non gioca con la Juventus, entra nel secondo tempo e gioca contro la Lazio. Con la Juventus? Dzeko-Lautaro Martinez e poi entra al 100%, ci sta che risolva la partita. Poi Simone Inzaghi può far giocare Lukaku, ma non è un allenatore che fa questo. È schematico: lo fa giocare a Empoli, dove è normale che faccia due gol. Edin Dzeko non l’ha fatto giocare a Empoli perché lo farà giocare con la Juventus. Lukaku giocherà titolare contro la Lazio e deve fare due gol un’altra volta, col tutto esaurito. L’Inter deve arrivare nelle prime quattro, a prescindere dalla Champions League. Contro l’Empoli non si è visto niente, sul primo gol il difensore è a dieci metri: non è ancora quello con Antonio Conte. Ha fatto un gran gol in diagonale perché ha calciato pieno con forza, è macchinoso».