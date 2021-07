Vieri: «Lukaku? Chiellini non ti fa giocare, ti ammazza!»

Christian Vieri commenta la prestazione di Romelu Lukaku in Belgio-Italia. Una gara negativa, grazie anche alla prova di Giorgio Chiellini. Ecco le sue parole alla “BoboTV” su Twitch.

DIFESE DI UNA VOLTA – Nonostante il gol dell’1-2, la prova di Romelu Lukaku in Belgio-Italia non incontra molto apprezzamento. Ma Christian Vieri, ex attaccante dell’Inter, commentando la prestazione del Campione d’Italia pone l’attenzione su un altro elemento. L’ex calciatore infatti esalta anche chi si occupava della sua marcatura, scaricando una parte di colpe dalle spalle di Big Rom. Ecco le sue parole: «Lukaku? Giocare contro Giorgio Chiellini… lui ti ammazza, non ti fa fermare la palla, quando la tocchi ti prende dietro. È un difensore di una volta».