Vieri: «Lautaro Martinez tra i primi 5-6, sa fare tutto. Ed è leader»

Vieri non ha dubbi su Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell’Inter. Bobo ha elogiato il Toro che cercherà di diventare grande protagonista al Mondiale per Club negli Stati Uniti.

LEADER E CALCIATORE TOTALE – Tra pochi giorni inizierà il Mondiale per Club e su DAZN Christian Vieri ha parlato di Lautaro Martinez. Il Toro è stato ben elogiato da Bobo, che non ha dubbi sulle sue caratteristiche. Ecco cos’ha detto dell’attaccante e capitano nerazzurro. Questo il suo intervento: «Lautaro Martinez lo metto tra i primi 5-6 al mondo, quest’anno sta dimostrando come l’anno scorso di essere un grandissimo attaccante. Fa gol, fa fare gol, gioca per la squadra, è bravo a mandare gli altri dentro e questo è fondamentale nel calcio di oggi. Attaccanti così ce ne vogliono, serve tutto: tecnica, fiuto del gol, sapere giocare con i compagni, adattarsi, essere intelligenti in campo. Non è come 30 anni fa quando dovevi aspettare la palla. Il calcio di oggi è un calcio totale. Lui è leader: capitano vero. Tutti vedono che il calcio italiano sta crescendo, è a un buon punto. Tante squadre lottano per la vittoria e anche in ambito europeo arrivano fino in fondo». L’esordio dell’Inter avverrà il 18 giugno contro il Monterrey.