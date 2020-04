Vieri: “Lautaro Martinez? Per me sta bene all’Inter e rimane! Barcellona…”

Vieri si è espresso sulla situazione di Lautaro Martinez in ottica mercato. L’ex bomber dell’Inter, parlando in diretta Instagram con Antonio Cassano, ha provato a spiegare la posizione dell’argentino sul suo futuro

L’OPINIONE DI BOBO – Christian Vieri non ha dubbi su Lautaro Martinez: «Secondo me lui vuole rimanere all’Inter e sta bene all’Inter, perché comunque sta costruendo ora. Vediamo se riprende il campionato o no ma comunque dal prossimo anno in poi, nei prossimi anni, è lì per vincere lo Scudetto. Quindi secondo me rimane perché vuole rimanere, poi bisogna chiedere a lui. Comunque andare al Barcellona non è facile, eh. Poi quando ci sono 120 milioni (la clausola ammonta a 110 milioni, ndr), quei soldi là, son tanti soldi».