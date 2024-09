Vieri: «Lautaro Martinez non si può mettere in discussione! Inter super»

L’Inter sfida il Milan nel primo derby della stagione, valevole per la quinta giornata di Serie A. A DAZN esordisce ufficialmente Vieri, ex di entrambe le squadre ma certamente più legato ai colori nerazzurri. Di seguito le sue dichiarazioni, con un occhio di riguardo per Lautaro Martinez

LODI – L’Inter e il Milan si sfidano nel primo derby della stagione che avrà inizio alle 20.45 in un San Siro super gremito. Christian Vieri, nuovo opinionista di DAZN ed ex nerazzurro, tesse le lodi dei Campioni d’Italia: «Il derby più bello? Per me è quello dove ho fatto il gol più brutto della storia, quello di ginocchio. Troppo brutto da vedere. L’Inter è una super squadra, ha dei grandissimi giocatori, può fare turnover quindi questo vuol dire essere una grande squadra. Uno ha un problema e il sostituto non lo fa rimpiangere. L’Inter è una super super squadra».

Inter, Lautaro Martinez non ha ancora trovato il gol: Vieri difende l’argentino

MAI IN DISCUSSIONE – Vieri spezza poi una lancia a favore di Lautaro Martinez, ridimensionando le critiche: «Lautaro Martinez non segna? Dai, da quattro partite. Se non segna stasera lo farà alla prossima partita, a 20 gol ci arriva senza problemi ma ci sta che nelle prime partite non segna. Non si può mettere in discussione Lautaro se non segna per qualche partita. Sul Milan c’è troppa pressione, non è che se perdi anche stasera, che magari ci sta, cambi allenatore e giocatori. Secondo me non può succedere questo dopo quattro partite».

FORTI ANCHE IN EUROPA – Vieri prosegue tornando allo 0-0 dell’Inter in casa del Manchester City: «La finale meritava di vincerla l’Inter perché ha avuto più occasioni del Manchester City. L’Inter è una grande squadra e può andare in giro per l’Europa a giocarsela alla pari. Forse il Real Madrid è più forte, ma altre squadre più forti dell’Inter in giro per l’Europa io non ne vedo. Ma è una cosa che penso io. Thuram e Lautaro Martinez insieme? Sono devastanti, secondo me se la giocano con Mbappé e Vinicius come coppia più forte d’Europa».