Vieri: «Juventus? Non si può spiegare, non ha gioco. Inter dominante»

L’Inter ha vinto la Supercoppa Frecciarossa contro la Juventus all’ultimo secondo con il gol di Alexis Sanchez. I nerazzurri hanno dominato la sfida con i bianconeri arroccati dietro e pronti a colpire in contropiede. Ecco l’analisi dura di Christian Vieri alla Bobo TV.

ANALISI – La vittoria dell’Inter continua a far parlare. I nerazzurri hanno battuto la Juventus rispedendola al centro delle critiche, soprattutto per il calcio visto nei 120 minuti giocati. Ecco il pensiero di Vieri. «Ero lì dal vivo e dal vivo la Juve è ancora peggio che in tv. Vedi una difesa continua e una corsa continua. Kulusevski? E’ forte forte forte ma gioca sempre spalle alla porta. Deve andare via dalla Juve, deve giocare. Non c’è stata partita tra Inter e Juve. Io ci sono rimasto male, devo dire la verità. I giocatori della Juve hanno dato tutto, ma non c’è gioco nella Juve. E’ difficile da spiegare. L’Inter l’ha dominata».



Fonte: Bobo TV