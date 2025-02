Vieri: «Juventus-Inter? Squadra di Inzaghi favorita. Motta diventerà un top!»

Christian Vieri ha presentato Juventus-Inter, indicando la squadra che vede come favorita e pronunciando il suo punto di vista sui tecnici delle due squadre.

IL COMMENTO – Christian Vieri ha analizzato durante un’intervista a TuttoSport la sfida tra Juventus e Inter di stasera 16 febbraio. L’ex calciatore ha effettuato la sua previsione in merito all’incontro, motivandola nei seguenti termini: «L’Inter parte favorita. Sta facendo benissimo in tutte le competizioni, può contare su 24 grandi giocatori e due interpreti di livello per ogni ruolo. Detto questo, essere favoriti in partite come questa vale fino a un certo punto: in campo può succedere di tutto».

Vieri elogia i tecnici di Juventus e Inter

I COMPLIMENTI – Vieri ha poi proseguito esaltando le doti di Simone Inzaghi e Thiago Motta, tracciandone poi le potenzialità per il futuro: «Penso che Inzaghi possa contare su una dose di esperienza superiore a quella dell’italo-brasiliano. Quest’ultimo è un tecnico molto giovane: ha allenato alla grande il Bologna per due stagioni prima di sposare la Juventus. Ora sta incontrando qualche difficoltà, ma è più che normale… sono certo che diventerà presto uno dei migliori allenatori in circolazione. Inzaghi, invece, è già fortissimo: allena l’Inter da anni, ha già vinto uno scudetto e portato la squadra in finale di Champions League. Occasione nella quale si è arreso solo di fronte al Manchester City di Guardiola, contro il quale non meritava di perdere».