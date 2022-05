Vieri: «Juventus-Inter favorita? 50 e 50. Scudetto, può succedere di tutto»

Christian Vieri, ai margini dell’evento organizzato da Frecciarossa alla vigilia di Juventus-Inter di Coppa Italia, non si è voluto sbilanciare su chi alzerà alla fine il trofeo. Poi una considerazione sulla lotta Scudetto

COPPA ITALIA E SCUDETTO − Vieri ha parlato della finalissima di domani e della lotta al titolo: «Sarà una bella partita tra due grandissime squadre, è la finale di Coppa Italia in uno stadio Olimpico tutto esaurito. Sarà una partita molto bella. Grande atmosfera ed entrambe le squadre vogliono vincere. Quindi sarà importante vincere la finale. Non c’è una favorita, 50 e 50. Sono due grandi club e c’è tutto per vedere una grande partita. Scudetto? Ogni domenica succede qualcosa, tra Cagliari-Inter e Milan-Atalanta sono partite non facili, può succedere di tutto».