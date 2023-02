Vieri: «Inter l’unica con due portieri devastanti! Troppo superiore sul Milan»

Nonostante Handanovic non giochi da oltre quattro mesi per Vieri è ancora un punto di forza dell’Inter. Alla Bobo TV, l’ex attaccante segnala una manifesta superiorità complessiva nei confronti del Milan.

DERBY SQUILIBRATO – Christian Vieri valuta la stracittadina di domenica: «Il Milan è nel peggior momento dei tre anni di Stefano Pioli. Il secondo tempo è stato triste, partita bruttissima, ma secondo me l’Inter ha uno squadrone e doveva fare più gol. Due-tre gol doveva farli, perché era troppo superiore. Lautaro Martinez ha fatto la sua miglior partita all’Inter in questi ultimi tre anni, l’Inter è molto più forte anche quando il Milan sta bene: ha una panchina incredibile. C’erano Romelu Lukaku, Stefan de Vrij, Robin Gosens, Denzel Dumfries e Marcelo Brozovic. L’Inter deve fare di più, non esiste stare a tredici punti dal Napoli: ha perso con l’Empoli in casa e pareggiato col Monza. Non mi è piaciuto Divock Origi su Hakan Calhanoglu, non puoi perdere un attaccante così. Già Origi non gioca mai, se gli dici di marcare Calhanoglu quando vai avanti? Il Milan non ha mai passato la metà campo. Ciprian Tatarusanu contestato? C’è solo una squadra che ha due portieri devastanti: è l’Inter, c’è Samir Handanovic in panchina. Il Milan non può permettersi di avere Mike Maignan fuori, nell’Inter se non gioca André Onana c’è Handanovic».