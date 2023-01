Vieri: «Inter super squadra, non va bene il meno 13 dal Napoli. Inzaghi…»

Secondo Vieri la stagione dell’Inter, fino adesso, non è positiva. Troppa la distanza dal Napoli capolista. L’ex giocatore temporeggia sul futuro di Inzaghi

DELUSIONE − Sfogo di Christian Vieri sulle difficoltà dei nerazzurri in questa stagione. Le sue parole alla Bobo TV: «L’Inter ha Lautaro Martinez, Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Con Victor Osimhen sono i quattro attaccanti più forti del campionato. Deve giocare meglio e migliorare perché è una super squadra. L’anno scorso doveva vincere lo Scudetto. Ha perso a Bologna e poi il Milan vinse quelle sette di fila. Il Milan ha fatto un grande girone di ritorno ma l’Inter era sulla carta più forte. L’Inter si è salvata con la vittoria delle due coppe e ha lottato fino all’ultima giornata. Quest’anno però no, non può essere a meno 13. Il Napoli è partito e l’Inter non è mai stata dietro. Troppe partite perse. Poi inizia il campionato a gennaio, vinci col Napoli e subito dopo pareggi a Monza. Non va bene. Cambiare allenatore? Ora non è giusto, da vedere alla fine dell’anno. L’Inter deve vincere 5-0 con l’Empoli così come a Cremona perché è molto più forte».