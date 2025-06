Vieri: «Inter super squadra! La squadra si riprenderà dopo finale»

Bobo Vieri va oltre la finale di Champions League persa dall’Inter. L’ex calciatore sul palco di Parma per l’evento del calendario della Serie A ha parlato dei nerazzurri.

REAZIONE – Bobo Vieri è convinto del futuro roseo della squadra futura di Cristian Chivu: «L’Inter è una super squadra, ha fatto due finali di Champions League in tre anni e non è andata bene la settimana scorsa. Penso sia comunque importante partecipare a questo tipo di partite qua. C’è stato il cambio di allenatore, potrebbe arrivare Chivu e il presidente ci può dire qualcosa. La squadra può competere nelle tre competizioni, si riprenderà dopo la batosta presa in finale. I giocatori sono di altissimo livello».