Vieri: «L’Inter è uno squadrone, non la smantellano! Bastoni forte forte»

Ai margini della presentazione della Bobo Summer Cup di Viareggio, l’ex bomber nerazzurro Christian Vieri si è espresso sul mercato dell’Inter. Qualche considerazione anche su Bastoni che ritiene fortissimo

SQUADRONE − Vieri risponde alla domanda sui nerazzurri: «L’Inter che sta nascendo? Bisogna aspettare, Lukaku vuole tornare. Lautaro Martinez non si sa se rimane o va via. Dybala, ieri c’era l’agente in sede, anche qui bisogna vedere come finirà. Bastoni? Giocatore forte forte, l’Inter è una super squadra, non la smantellano. E’ uno squadrone, non ha problemi l’Inter. Se va via qualcuno, ne arriverà un altro altrettanto importante».