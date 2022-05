Vieri: «Inter, se non eri concentrata con l’Empoli perdevi! Bolgia San Siro»

Christian Vieri, in collegamento alla Bobo Tv su Twitch, ha commentato la vittoria dell’Inter contro l’Empoli. Promossa la squadra di Inzaghi sulla concentrazione davanti ad un San Siro immenso

CONCENTRAZIONE − Le parole di Vieri sulla gara tra Inter e Empoli: «Divertente vedere l’Empoli perché se la sono giocata. L’Inter se non era concentrata non la riprendeva più ma venerdì bene bene, ha avuto una grande reazione. Ha fatto 4 gol ma ne poteva fare 6-7. Inter bene, in partita, c’era una bolgia a San Siro. Sul 2-0 si percepiva il nervosismo, poi dopo il primo gol ha dominato. Sono stati bravi perché hanno ripreso col carattere e l’atteggiamento questa gara, non era facile».