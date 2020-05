Vieri sull’Inter: “Ronaldo ha ragione. Cuper, non eravamo tutti uguali!

Vieri ha commentato le dichiarazioni di Ronaldo (qui i dettagli) sui suoi infortuni. L’ex attaccante si schiera al fianco dell’ex compagno di reparto: gli allenamenti devono essere personalizzati. Di seguito il suo pensiero anche su Cuper in una diretta Instagram con Ventola

ALLENAMENTI DIVERSI – Vieri torna a parlare dell’Inter: «Ho avuto degli allenatori scarsi, ma non sto qui a dire i nomi. Ronaldo ha detto che con i metodi di ora non si sarebbe infortunato? Posso essere d’accordo. Quando ci allenavamo i difensori e i centrocampisti erano avanti, noi dietro. Da Ronaldo non si poteva pretendere di abbassare i tempi: non si poteva sovraccaricare, dargli mille problemi – dice Vieri -. Noi, i muli, dovevamo allenarci pesantemente per poi andare forte la domenica e distruggere gli avversari. Lui doveva allenarsi come diceva lui. Infatti, penso che Cuper sbagliasse a volere tutti uguali, ma non siamo tutti uguali. Io magari dovevo farne 30, lui 10. Io più roba facevo, meglio stavo. Non è che uno vuole fare di meno, è che non siamo tutti uguali. Zanetti può anche correre dalla mattina alla sera, perché il suo fisico glielo permette».