Vieri: «Inter ritorni alla vecchia maniera! Juventus vince ma roba oscena in…»

Vieri si esprime su Juventus-Inter e sulla situazione delle due squadre. Intervenuto nel corso della trasmissione “La Domenica Sportiva”, l’ex calciatore parla anche delle conseguenze del rientro in squadra di Brozovic. Di seguito le parole dell’ospite di Rai 2.

STRA-VINCERE – Christian Vieri ha un pensiero ben preciso sul centrocampo titolare dell’Inter. Intervenuto su Rai 2 al termine di Juventus-Inter, l’ex calciatore dichiara: «Marcelo Brozovic, Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu devono essere i titolari. Ci dovrà essere un ritorno alla vecchia maniera. Continuerà a giocare Henrikh Mkhitaryan (vedi intervista)? Secondo me no, dopo il ritorno di Brozovic partirà dalla panchina. Sul gol di Adrien Rabiot dico che Barella doveva fare fallo tattico sulla ripartenza di Filip Kostic. La Juventus vince ma l’Inter era con undici giocatori nella metà campo bianconera. La squadra di Massimiliano Allegri deve giocare meglio. Così come anche Milan e Inter. Quando giochi per questi tre club così importanti devi dare di più, devi vincere e stra-vincere. Non puoi giocare come fa la Juventus da un anno e mezzo. In Champions League ha fatto una roba oscena». Così Vieri, nel corso del suo intervento a “La Domenica Sportiva”, conclude il quadro sulla tredicesima giornata di Serie A.