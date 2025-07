Vieri si espone: «Inter ha la miglior rosa della Serie A! 2 rivali»

Christian Vieri ha esaltato le qualità dell’Inter di Cristian Chivu, squadra da lui indicata come la più forte della Serie A. Poi un commento sulle rivali.

IL RAGIONAMENTO – Christian Vieri si è pronunciato a Sport Mediaset a proposito delle sue sensazioni in vista della prossima stagione di Serie A. Di seguito le sue parole a margine dell’evento Bilboa Bobo Summer Cup di Padel 2025: «Anche se il Napoli ha vinto lo Scudetto e quindi dovrebbe essere la squadra favorita, io penso che la rosa più forte ce l’abbia l’Inter. Ma è una cosa mia, mi posso sbagliare. Secondo me Inter e Napoli si giocheranno lo Scudetto insieme alla Juventus. Per quanto riguarda il Milan, la vedo come in un ‘work in progress’, dato che sono andati via due grandissimi giocatori che devono essere rimpiazzati. Il mercato è aperto, vediamo alla fine come andrà a finire».