Vieri: «Inter, perdere dieci partite è gravissimo! Lukaku pesante»

Una delle cose che danno più fastidio a Vieri in relazione all’Inter è il numero delle sconfitte, dieci in ventotto giornate: troppe. Alla Bobo TV, l’ex attaccante contesta anche la forma fisica di Lukaku.

LO SFOGO – Christian Vieri dà un giudizio negativo soprattutto per le sconfitte: «L’Inter ha perso dieci partite in campionato, non può! Non riesco a capire come è successo, sono tantissime. Sono tre di fila, è giusto dirlo, dieci in campionato su ventotto: ne mancano ancora dieci. Non è una cosa accettabile, l’Inter alla ventottesima non può aver già perso dieci partite di campionato. Sono trenta punti. A livello di risultati la squadra non sta facendo bene, però è ai quarti di Champions League e in semifinale di Coppa Italia. Sabato non ha giocato bene, perché non gioca bene e non l’ho vista giocare bene: sono lenti. Hanno avuto occasioni, potevano fare gol e andare in vantaggio, ma c’è qualcosa che non va. C’è tanta confusione, io l’ho vista così in campo: troppi errori. Nonostante tutto potevano vincere la partita, ma possono prendere gol in qualsiasi momento. Perdere dieci partite è gravissimo, Romelu Lukaku poteva fare due-tre gol ma non l’ho visto bene, l’ho visto pesante».