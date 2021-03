Vieri: Â«Inter, queste partite fanno vincere lo scudetto. Il gioco? Sti ca…iÂ»

Vieri: «Inter, queste partite fanno vincere lo scudetto. Il gioco? Sti ca…i»

Christian Vieri analizza la vittoria dell’Inter in casa del Torino. E demolisce le critiche riguardanti il gioco dei nerazzurri. Ecco le sue parole alla BoboTV.

VITTORIE DECISIVE – Christian Vieri esalta la vittoria dell’Inter sul Torino. Tre punti che possono avere un peso specifico superiore, secondo l’ex attaccante nerazzurro (123 gol dal 1999 al 2005). Ecco le sue parole: «Ha avuto le sue occasioni, ha fatto una partita non bella, ma queste sono le partite che ti fanno vincere lo scudetto. Non hanno mollato niente. Ha messo Christian Eriksen e Alexis Sanchez, loro hanno qualità. Vittoria stra-stra-importante, non puoi giocare 38 partite bene. Queste partite così stica..i se giochi bene o male. È tutto a favore loro, hanno vinto due partite con le unghie. Stanno dimostrando di essere forti, di essere squadra. Quando entrano Sanchez e Eriksen, la qualità paga sempre».